فتيات الخضر يواصلن استعدادهن لتصفيات المونديال

تواصل سيدات المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، تحضيراهن تحسبا لمواجهة منافساتهن من البنين، في إطار تصفيات كأس العالم 2024.

وحسب بيان الفاف، عبر موقعها الرسمي، اليوم السبت، فقد أجرى المنتخب الوطني للسيدات أقل من 17 سنة أول حصة تدريبية له بملعب روني بلوفان كوتونو بالبنين، تحسبا لمواجهة البنين، غدا الأحد على الساعة 14:00 لحساب ذهاب الدور التصفوي الثاني لمونديال 2024 .

وجرت الحصة التدريبية بحضور رئيسة الوفد رفيقة قيلاتي ، عضو المكتب الفيدرالي و رئيسة كرة القدم النسوية.