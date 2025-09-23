فتيات “الخضر” يواصلن التحضيرات لمواجهة السنغال

يواصل المنتخب الوطني للإناث لفئة أقل من 20 سنة تحضيراته بمركز سيدي موسى، تحسبا لمواجهة السنغال السبت المقبل، ضمن إياب الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2026.

وتستقبل فتيات “الخضر” نظيراتهن السنغاليات، يوم السبت، الـ 27 سبتمبر الجاري، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، بداية من الساعة 20:00.

وأجرت لاعبات المنتخب الوطني “U20” أمس الاثنين، حصتين تدريبيتين، حيث شملت الجانب البدني وباقي الجوانب الفنية، بهدف وقوف الطاقم الفني على جاهزيتهن قبل هذه المواجهة الحاسمة.

وجرت الحصة الصباحية بالقاعة الرياضية التابعة لمركز سيدي موسى. فيما احتضنت إحدى أرضيات العشب الطبيعي الحصة المسائية. التي ركز خلالها المدرب سيد أحمد مواز، على الجانبين التقني والتكتيكي.

وتسعى فتيات “الخضر” لقلب الطاولة على المنتخب السنغالي. والتأهل إلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، بعد الهزيمة ذهابا السبت الماضي، بنتيجة 2-0.