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الرياضة

فتيات غليزان بطلات لدورة اتحاد شمال إفريقيا

بقلم محمد لمين صحراوي
فتيات غليزان بطلات لدورة اتحاد شمال إفريقيا
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تُوّجت فتيات آفاق غليزان بلقب دورة اتحاد شمال إفريقيا للأندية، لفئة أقل من 20 سنة (إناث)، التي جرت بتونس.

وأُجريت أمس السبت. لقاءات الجولة الـ 5 والأخيرة من دورة “لوناف” إنات، لأقل من 20 سنة.

وتمكنت فتيات غليزان، من حسم اللقب مبكرا قبل الجولة الأخيرة. التي كان معفيا منها. بعدما حقق العلامة الكاملة بـ 12 نقطة من أربع مباريات.

كما سجّل نادي آفاق غليزان 17 هدفا دون أن تهتز شباكه. كما حصل على جائزتي أفضل هجوم وأفضل دفاع. إضافة إلى جائزة اللعب النظيف.

في حين أنهى أولمبي أقبو، ممثل الجزائر في هذه الدورة. التي شهدت مشاركة أندية الجمعية النسائية بسوسة، الاتحاد التونسي. ونادي بيراميدز المصري، في المركز الثالث.

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