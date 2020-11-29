فتيات في العشرين تبحثن عن قرة العين

أمينة تبحث عن الهناء والسكينة.. لا أبغي سوى الحلال وزوجا تطيب إلى جانبه الأيام

من بومرداس، اتصلت بنا فتاة كلها طيبة وحنية، إنها أمينة صاحبة الـ24 ربيعا، فتاة كلها حيوية ونشاك، مفعمة بالحياة، متفهمة وعلى درجة كبيرة من الوعي والمسؤولية.

ماكثة في البيت ومدبرة ممتازة لشؤونه، عازبة لم يسبق لها الزواج.

تريد أن تبني حياتها مع شاب يقدرها ويأخذ بيدها، رجل جاد يكون من إحدى ولايات الوسط، سنه لا يتجاوز 35 سنة، موظف مستقر تفضله أعزب، ولا يهم إن كان أرمل أو مطلق بدون أولاد، ويكون ابن عائلة محترمة.

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بجاوية أصيلة لمن يبحث عن عروس طيبة.. هل من شهم أمين لقبائلية في العشرين

أمال من ولاية بجاية، فتاة أخرى في العقد الثاني من عمرها، عزباء لم يسبق لها الارتباط، ماكثة في البيت، مقبولة الشكل، ملتزمة وتقية، تعي مسؤوليتها وتجيد التسطير جيدا لحياتها.

تتمنى أن يجمعها النصيب برجل يطرق بابها على ضوء الكتاب والسنة، سنه يتعدى 40 سنة، لا يهم إن كان أرمل او مطلق بطفل أو اثنان، من أي منطقة من الوطن، يكون فقط عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

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مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر