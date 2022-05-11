فتيات مواقع التواصل سيفسدون زواجي

السلام عليكم ورحمة الله، سيدتي الفاضلة قراء الصفحة الكرام، صدقيني إن قلت لك أنني متوترة جدا في الفترة الأخيرة، وخائفة في نفس الوقت أن تفسد الغيرة زواجي الذي بات موعده قريب.

سيدتي، أنا فتاة في الـ25 من عمري مخطوبة وقريبا زفافي، لكن الغيرة تحرق قلبي ويوميا أثير المشاكل مع خطيبي بسبب متابعته للفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المشاهير، لا أتوقف على مراقبة حسابه، ولا أتغاضي عن أي تفصيل، فمجرد تفاعل بسيط أقيم عليه الدنيا ولا أقعدها، أعلم أ،ه لا يتواصل معهن ولا يكلمهن، لكم مجرد أن أفكر أن يتابع حياتهم أثور غضبا، فأنا لا أحب أن تقع عينه عليهن، بالرغم من الحب الكبير الذي يجمعنا، بل أكثر من هذا فانا متأكدة أنه لن تعجبه أخرى مثلي، لكن هذا الأمر يمزق قلبي.

فتيات مواقع التواصل سيفسدون زواجي

فتحت معه الموضوع أكثر من مرة، وقلت أنه شرعا لا يجوز، لكن لا شيء تغير، لأنه وبالنسبة له يبقون مجرد صفحات على فضاء افتراضي، فهل أنا أبلغ في أمري.. أريحوني من فضلكم؟

روفيدة من الوسط

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

وعليكم السلام ورحمة الله، حبيبتي أتفهم جدا شعورك، لكن لا يجب المبالغة فيه، الرد على مشكلته يحتاج لشقين، الجانب الشرعي والجانب الاجتماعي، من الناحية الشرعية ولو أن الأمور واضحة ولا تحتاج الفصل فيها، إلا أني لست مخولة للاستفاضة فيها، أما من ناحية أخرى، أرى أنه حقا مخطئ لكن أنت أيضا تبدين ضعيفة الثقة في نفسك وفي صفاتك الخَلقية والأخلاقية، وتشعرين بالنقص وهذا خطؤك.

وعليه فنصيحتي لك أن تكوني واثقة بالله أولا، فهو نعم المولى ونعم النصير، ثم فكري في نقطة واحدة لماذا اختارك أنت من بين ملايين الفتيات منهن الأجمل والأحسن منك..؟ أتظنينه أخطأ..؟ أكيد لا بقد رأى فيك من الصفات التي جعله يربط حياته وسعادته بك أنت، هذا من جهة، من جهة أخرى حاولي أنت أن تطوري ذاتك وقدراتك في الحياة، وإياك أن تتكدري لهذا الأمر، ثم بكل لباقة وهدوء وحب أيضا حدثيه في الموضوع واتفقا على طريقة جميلة وجديدة لحياتكما الزوجية، التي يجب أن يحافظ فيها الزوجين على حرمتها، وليكن الحديث في الموضوع لمرة واحدة فقط، وبعد الزواج كوني زوجة نموذجية صاحبة ثقافة وحلوة الكلام، قنوعة وودود، أبهريه بجوهرك ومظهرك، وتأكدي أن الواقع أجمل بكثير وأصدق مما نراه في المواقع.