فتيات أقبو يُتوّجن بلقب البطولة الوطنية لكرة القدم داخل القاعة

حقق النادي الرياضي آقبو للسيدات، اليوم الجمعة، إنجازًا رائعًا بتتويجه بلقب البطولة الوطنية لكرة القدم داخل القاعة لموسم 2024-2025.

وذلك بعد مباراة مثيرة احتضنتها القاعة البيضاوية، انتهت بفوز مستحق أمام نادي الخروب بنتيجة 7 أهداف مقابل 5.

هذا الانتصار لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة عمل جماعي منظم، وتفانٍ كبير من اللاعبات اللواتي أظهرن روحًا قتالية عالية طوال أطوار اللقاء.

وبفضل التحضير الجيد والانضباط التكتيكي، تمكنت سيدات CFA أقبو من فرض أسلوبهن على الميدان، والسيطرة على مجريات المباراة أمام خصم قوي وذي خبرة.

اللقاء شهد ندية كبيرة وتبادلًا للهجمات، لكن عزيمة بطلات إقبو صنعت الفارق، لا سيما في الشوط الثاني الذي عرف تألقًا لافتًا لخط الهجوم، بقيادة لاعبات أبدعن في تحويل الفرص إلى أهداف حاسمة.

هذا التتويج يعَدُّ سابقة في تاريخ النادي ويعكس تطور كرة القدم النسوية في منطقة أقبو. كما يعزز مكانة الفريق ضمن نخبة الأندية الوطنية في هذه الرياضة. ويمنح دفعة معنوية قوية لمزيد من التألق في الاستحقاقات القادمة.