فتيات “الخُضر” يخرجن بشرف من تصفيات المونديال

تعادل المنتخب الوطني للإناث لأقل من 17 سنة، اليوم الجمعة، من دون أهداف أمام نظيره منتخب نيجيريا، في مباراة الإياب التي جرت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وتدخل المباراة في إطار الدور الثالث والأخير المؤهل لنهائيات كأس العالم 2025.

وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) أن المنتخب الوطني للإناث لأقل من 17 سنة. لم يسعفه الحظ في العودة في النتيجة، بعدما خسر في مباراة الذهاب برباعية نظيفة في نيجيريا.

لينتهي مشوار الكتيبة الوطنية في هذا الدور من التصفيات بشرف، بالنظر إلى خروجه أمام أحد أقوى المنتخبات القارية في هذه الفئة.

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