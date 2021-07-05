فتيحة سلطان تروي تفاصيل وفاة والدتها وتشكر كل من سأل عنها

تحدثت الممثلة الجزائرية القديرة، فتيحة سلطان، عن رحيل والدتها والتي توفيت أمس الأحد. وقالت الفنانة، في اتصال هاتفي مع تلفزيون “النهار”، اليوم الإثنين: “والدتي مريضة منذ حوالي سنة، وفاتها أثرت فيا كثيرا وقلبي يؤلمني”.

وروت الفنانة بتأثر شديد عن تفاصيل رحيل والدتها قائلة: “طلبت مني والدتي اخذها للحمام، مع العلم إن الطبيب منع عليها الإستحمام يوميا، ولكنها أصرت عليا فأخذتها ولكنها سقطت وتوفيت.. الوت حق ولكن الفراق يجرح”.

ومن جهة أخرى، شكرت الفنانة كل من سأل عنها، مؤكدة إنها بصحة جيدة، خاصة مع تداول شائعة وفاتها على مواقع التواصل الإجتماعي ليلة أمس.

وكانت فتيحة سلطان، قد فندت شائعة وفاتها أمس الاحد في اتصال هاتفي مع النهار، أين قالت بأنها حية ترزق وبخير، وخبر وفاتها هو إشاعة فقط. ووالدتها هي التي توفيت حيث طلبت من جمهورها الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.