فتيحة غايتها الاقتران وتحصيل الحلال على سنة الله ونبيه المختار

فتيحة من ولاية غليزان، امرأة واعية ورصينة في الـ40 من العمر، لم يسبق لها الزواج ماكثة في البيت.

طويلة القامة وخمرية البشرة وصاحبة عيون جميلة وجذابة، ممتلئة الجسم وأنيقة.

غايتها الاقتران وتحصيل الحلال على سنة الله ونبيه المختار، مع رجل مسؤول يقدر المرأة ويحترمها، من إحدى مدن الشرق، الغرب أو الوسط الجزائري.

على أن لا يتجاوز عمره 55 سنة، لا بأس إن كان أرمل أو مطلقا من دون أولاد، ترضى الإقامة مع أهله وتشترط أن يكون عاملا مستقرا.

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الرقم السري : 131602

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