فحص دم جديد يساعد في كشف ألزهايمر

حقق باحثون في اليابان وأستراليا تقدما مهما في تطوير فحص للدم قد يساعد على تحديد الأشخاص المعرضين للإصابة بمرض ألزهايمر.

وقال العلماء في دراسة نشرت بدورية (نيتشر) إن الفحص، الذي يمكنه رصد بروتين سام يعرف باسم (أميلويد بيتا) والمرتبط بالألزهايمر.

ويعتمد الأطباء حاليا على فحص المخ بالأشعة أو اختبارات السائل الدماغي النخاعي لمحاولة معرفة ما إذا كان هناك تراكم للأميلويد بيتا في المخ.

لكن هذه الفحوص باهظة ولا تُظهر نتائج إلا بعد بدء تطور المرض.

وذكر كولين ماسترز، الأستاذ بجامعة ملبورن الذي شارك في قيادة الدراسة: “عليك أن تتعلم المشي قبل أن تجري.

وعليك أن تتعلم تشخيص المرض قبل أن تأمل في رؤية تأثير التدخل الدوائي، ومن هنا ستأتي القيمة الحقيقية لهذا الاختبار”.