فحوصات دورية للأعوان والموظفين بمراكز إستقبال الطفولة

بعثت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بتعليمة إلى كافة مديريات النشاط الإجتماعي عبر التراب الوطني.

وحسب المذكرة التي تحوزها “النهار أونلاين”فقد أرسلتها مديريات النشاط الإجتماعي إلى كل مدراء مراكز إستقبال الطفولة الصغيرة.

حيث جاء فيها ” تحسبا للدخول المدرسي 2018/2019 وتافيذا لمحتوى الإرسالان رقم 1709 المؤرخ في 23 أوت 2018″.

“ورقم 1711 والمؤرخ في 26 أوت 2018، الواردان إلى وزارة التضامن المتضمنان التدابير التي يستوجب اتخاذها لضمان دخول إجتماعي موفق”.

” أطلب منكم السهر شخصيا على توفير معايير النظافة والصحة بمؤسستكم ومراقبة الأعوان والموظفين دوريا”.

“مع تسخير كل الوسائل البشرية منها والمادية للإعلام تحسيس وتوعية الأطفال وأوليائهم حول أهمية النظافة لحفظ الصحة وسلامة الجميع”.

“كما يرجى منكم إخطارنا مستعجلا بكل طارئ يحدث معكم”.