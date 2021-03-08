فحوصات غولام تظهر وهذا ما يعاني منه

ظهرت نتائج الفحوصات الأولية، التي خضع لها الدولي الجزائري، فوزي غولام، بعد الإصابة الجديدة التي تعرض لها رفقة نابولي.

ويعاني الظهير الأيسر، من قطع على مُستوى أحد أرطبة الركبة، مما يجعله أمام حتمية الخضوع لعملية جراحية.

ويبقى الأمر الإيجابي الوحيد بالنسبة لمحارب الصحراء، هو أن أن الرباط الذي قطع ليس نفس الذي كان يعاني منه سابقا.

وجاءت إصابة خريج مدرسة سانت إيتيان، أمام بولونيا، في وقت كان فيه بصدد العودة بقوة الى مُستواه المعهود.

وسيُجبر صاحب العرضيات الدقيقة، على إنهاء موسمه بشكل مُبكر، بإعتبار أن الطاقم الطبي لن يغامر به مُستقبلا.