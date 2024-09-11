فحوص طبية تُحدد مصير محرز قبل مواجهة النصر

كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس، مستجدات بشأن الوضع الصحي للدولي الجزائري، رياض محرز، الناشط في صفوف نادي الأهلي.

ووفقا لما نشره موقع “آخر خبر” السعودي، عبر منصة “إكس”، فإن اللاعب، رياض محرز، سيجري فحوصاً طبية، لتحديد إمكانية مشاركته في المواجهة المرتقبة أمام النصر، يوم الجمعة، في إطار الجولة الثالثة من دوري “روشن” السعودي.

للإشارة، تم إعفاء، رياض محرز، من مواجهة المنتخب الوطني أمام ليبيريا، بسبب معاناته من إصابة.