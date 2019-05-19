“فخر العرب الحقيقي” يصنع الحدث بتمسكه بالصيام

صنع الدولي الجزائري، رياض محرز الحدث بعد تتويجه التاريخي بكأس الإتحاد الإنجليزي رفقة “مانشستر سيتي” على حساب “واتفورد” بسداسية كاملة.

وتلقى الجناح الطائر كل عبارات المدح والإشادة في مواقع التواصل الإجتماعي سواء من مواطنيه الجزائريين، الجماهير العربية والإنجليزية وحتى الأوروبية.

ومُنح اليساري الساحر لقب “فخر العرب الحقيقي” بعد حصده رابع ألقابه هذا الموسم، ومُشاركته في مُبارتين حاسمتين وهو مُلتزم بالصيام.

وسيكون إبن “سارسال” الآن على موعد مع الإستفادة من بضعة أيام للراحة، قبل الإلتحاق بتربص المنتخب الوطني الذي يسبق الكان.