فدرالية الأئمة تطالب بتأجيل الرئاسيات حفاظا على مصلحة البلاد

دعت الفدرالية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، إلى تأجيل الإنتخابات الرئاسية المقبلة، حفاظا على المصلحة العليا للوطن.

وأكدت فدرالية الأئمة في بيان ختامي للقاء التشاوري المنعقد بالمعهد الوطني للدراسات والبحوث النقابية، أن تأجيل الإنتخابات فيه مصلحة للوطن

والمواطن ويحقق السكينة والإستقرار في البلاد، كما دعا البيان إلى المحافظة على الأخوة القائمة والسلمية التي تحلى بها الحراك الشعبي.

وطالب الأئمة بضرورة المحافظة على الثوابت الوطنية للأمة وعدم المساس بها، كما دعوا إلى الإسراع في إخراج قانون الجمعيات الدينية.

وذلك بما يحفظ كرامة الإمام ويحدد صلاحيات اللجان الدينية المسجدية.