فرار المدافع الكامروني بابيدي الى تركيا هربا من السجن بسبب السياقة في حالة سكر

شبيبة الساورة تعتبره في وضعية تخلي عن المنصب وستراسل «الفاف» و«الفيفا» بخصوصه

كشفت مصادر قريبة من المدافع المحوري في صفوف فريق شبيبة الساورة الكامروني، فيس بابيدي، أن هذا الأخير يبقى مهددا بالسجن بسبب ثبوت سياقته لمركتبه في حالة سكر جد متقدمة.

وحسب ذات المصادر، فإن اللاعب تلقى مراسلة، نهاية الأسبوع الماضي، من مصالح الأمن بالجزائر العاصمة بواسطة شرطة ولاية بشار، بغية المثول أمامها من جديد، بعدما أثبتت نتائج التحاليل التي أجريت له في وقت سابق، وجود كمية مرتفعة من الكحول في الدم.

-وحسب ذات المصادر، فإن هذه الحادثة وقعت قبل شهرين، أثناء تواجد اللاعب بالجزائر العاصمة، أين تم توقيفه في حاجز أمني يقود في حالة جد متقدمة من السكر، أين تم فتح محضر بخصوص الواقعة مع أخذ عينة من دم اللاعب بغية إخضاعها للتحاليل، وهي التي كشفت بأن الدم كان يحتوي على نسبة مرتفعة من الكحول، مما يهدد اللاعب بالسجن وفق القانون الجزائري والإيقاف من ممارسة كرة القدم وفق قوانين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

*وحسب مصادرنا، فإن المدافع الكامروني مباشرة بعد تسلمه الاستدعاء، حزم حقائبه وفر بإتجاه الجزائر العاصمة ومنها إلى تركيا أين يتواجد هناك، من دون إعلامه لمسيري فريق شبيبة الساورة المرتبط معه بعقد إلى غاية جوان 2019.

الإدارة تعتبره في وضعية تخلي عن المنصب وستراسل « الفاف » و«الفيفا»

/وحسب مسيري شبيبة الساورة، فإن اللاعب بابيدي يعتبر في نظرها في وضعية تخلي عن المنصب، بعد تغيبه عن التدريبات منذ بداية هذا الأسبوع، من دون أي رخصة، حيث أن إدارة شبيبة الساورة لدى استفسارها عن سبب غياب اللاعب، علمت بوصول استدعاء للاعب من طرف مصالح الأمن للمثول أمامها بتهمة السياقة في حالة سكر.

_وحسب المصدر دائما، فإن إدارة شبيبة الساورة ستتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة، وهذا بمراسلة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وكذلك الاتحادية الدولية، بغية حماية حقوق الفريق على اللاعب الذي لا يزال مرتبطا مع ممثل الجنوب إلى غاية جوان 2019.

الأنصار تحت وقع الصدمة ويطالبون بطرده من الفريق

على صعيد آخر، نزل هذا الخبر كالصاعقة على أنصار ومحبي فريق شبيبة الساورة، الذين اعتبروا ما قام به اللاعب خطيرا، والذي لا يشرف فريق شبيبة الساورة ومنطقة الجنوب الكبير ككل، مطالبين إدارة الفريق بضرورة طرد هذا اللاعب وفسخ عقده مع النادي، بعدما جلب العار للفريق بتصرفاته الطائشة التي انعكست على مستواه الذي تراجع بشكل كبير، منذ نهاية الموسم الماضي.