فرار فتاة قاصر من تربص المنتخب الوطني للرافل لأقل من 17 سنة في إيطاليا!

سفارات فضاء «شنغن» ترفض منح التأشيرة للرياضيين الجزائريين بسبب التلاعبات

«لينا» سرقت جواز سفرها على الساعة الثانية صباحا وفرّت في سيارة بتواطؤ مقربين منها

الاتحادية ترفع شكوى للأمن الإيطالي والرياضية تبرر هروبها بالدراسة في ميلانو

اهتزت الرياضة الجزائرية مجددا على وقع حادثة جديدة من مسلسل فرار الرياضيين خلال التربصات والمنافسات الدولية، فبعد أيام قليلة عن حادثة فرار عدائي منتخب العدو الريفي في سويسرا، جاء الدور على رياضة الرافل والبيار، أين قامت رياضية قاصر، «لينا كركاب» التي تبلغ من العمر 16 سنة، بالفرار خلال تربص المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة في مدينة روما الإيطالية، وأحدثت حالة طوارئ، خاصة وأنها قاصر وغادرت الفندق يوم الخميس على الساعة الثانية صباحا خفية عن أعضاء البعثة، بعدما قامت بسرقة جواز سفرها من غرفة رئيسة البعثة، حسبما كشفته مصادر مسؤولة في الاتحادية لـ«النهار».

وحسب نفس المصدر، فإن الرياضية قامت بفتح الخزنة المصفحة وأخذت جواز سفرها فقط من دون أن تلمس مبلغ 2000 يورو كان في الخزنة، قبل أن تغادر على متن سيارة كانت تنتظرها قرب الفندق، حسبما سجلته أجهزة المراقبة، مما جعل مسؤولي الاتحادية يشكّون في تواطؤ من مقربيها في إيطاليا للتخطيط للحادثة، فيما وعدت شقيقتها بإعادتها إلى أرض الوطن، بينما قامت «لينا» بالاتصال، أمس، بإحدى زميلاتها في المنتخب وتحدثت إلى المدرب وأكدت له أنها في حالة جيدة بعدما وصلت إلى مدينة ميلانو وقامت بالتسجيل من أجل إتمام دراستها في إيطاليا، فيما قامت الاتحادية بتقديم شكوى للأمن الإيطالي من أجل إيجادها في أقرب وقت.

تجدر الإشارة إلى أن «لينا كركاب» كانت رياضية سابقة في فريق شبيبة المرسى للرافل.