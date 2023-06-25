فرار لاعبان من المنتخب الوطني لكرة اليد بألمانيا

فجرّت صحيفة “بيلد” الألمانية الشهيرة، مفاجأة من العيار الثقيل، حينما أكدت فرار لاعبان من المنتخب الوطني لكرة اليد، لأقل من 21 سنة، في الأراضي الألمانية.

وتشارك اليد الجزائرية في مونديال أقل من 21 سنة، المقام حاليا بألمانيا.

وأكدت “بيلد” اختفاء ثنائي الخضر، فطيسة نور الدين صاحب الـ 21 ربيعا وزميله شايب عدلان ذو الـ 19 ربيعا، عن مباراتي المنتخب الأولى والثانية من مونديال كرة اليد.

كما توقعّت الصحيفة الألمانية الشهيرة أن يتقدم ثنائي المنتخب الوطني لكرة اليد، في فئة أقل من 21 سنة، بطلب اللجوء في ألمانيا.

ويأتي هذا في ظل التزام الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، الصمت دون الخروج بأي بيان لنفي أو تأكيد الأخبار القادمة من ألمانيا.

الناخب الوطني حاج حمدري: “أنا مسؤول عن الرياضة فقط”

استفسرت صحيفة “بيلد” الألمانية، الناخب الوطني لكرة اليد، عبد الرحمان حاج حمدري، عن الثنائي فطيسة وشايب، ورد قائلا: “أنا مسؤول فقط على الرياضية.. لست مسؤولا عن أمور أخرى”.

عضو الاتحاد الألماني لكرة اليد: “بلغنا السلطات عن اختفاء الثنائي الجزائري”

كما تحدثت الصحيفة ذاتها، إلى عضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني لكرة اليد، مارك شوبر، وأكد صاحب الـ 50 عاما، خبر فرار ثنائي الخضر لأقل من 21 سنة، موضحا: “الوفد الجزائري أبلغنا وبدورنا قمنا بإبلاغ السلطات”.





