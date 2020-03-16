فرار مغترب مسن من الفحص الطبي و مغتربة ترفض التنقل للكشف عن حالتها بمعسكر

سجلت مصالح الحماية المدنية لمعسكر اليوم، عشرات البلاغات لمواطنين، تفيد بتعرضهم لفيروس كورونا.

وقال مدير الصحة، لولاية معسكر، محمد العامري، ان هذه الحالات تدخل في حيز الذعر المسجل بين المواطنين و لا علاقة لها بالفيروس كورونا .

في ذات السياق، تم اليوم تسجل حالتين بين مغتربين من معسكر ، عادوا قبل ايام لارض الوطن.

وتتعلق احداها بمغترب مسن في 82 من العمر ، تقدم للكشف عن حالته الصحية بالعيادة المتعددة الخدمات ببوحنيفية، قبل ان يطلب الطبيب الذي عاينه تدخل الحماية المدنية و الشرطة.

الامر الذي تسبب في حالة ذعر للمريض المغترب و دفع به الى الفرار قبل ان يتم نقله الى مستشفى يسعد خالد للتاكد من حالته ان كانت تتعلق بانفلونزا عادية او فيروس كورونا .

اما الحالة الثانية سجلت بمدينة معسكر في حي 600 سكن بطريق سيدي بن جبار، اين اتصل جيران امرأة مغتربة في الستينات من العمر بمصالح الحماية المدنية للتبليغ عن اصابتها بفيروس كورونا.

حيث و بعد تنقل الحماية المدنية رفضت السيدة الامتثال للكشف الطبي، وقابلت عناصر الحماية المدنية بوابل من السب و الشتم.