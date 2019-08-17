فرار مغني راب جزائري مطلوب من شرطة كندا إلى الجزائر

ذكرت وسائل إعلام أجنبية، أن مغني الراب الجزائري، “سمير سليماني”، والمعروف فنيا بإسم بـ”إنيما”، فر إلى الجزائر، هربا من شرطة “تورونتو”، في كندا.

وحسب موقع “راديو كندا” الدوالي”، أصدرت شرطة تورونتو، بكندا، مذكرة توقيف بحق المغني الجزائري سمير سليماني “26 عاما”، في تهم الاعتداء الخطير على شخص، وحيازة أسلحة نارية ومخالفة مرتبطة بالأسلحة النارية.

ونقل “راديو كندا”، عن مسؤول العلاقات العامة في شرطة “تورونتو”، “ديفيد هوبكنسون،” قوله، أن مغني الراب الجزائري، أطلق النار على شخص كان متورطا معه في مشاجرة، مما تسبب في اصابته بجروح خطيرة.

ورفض محامي الهجرة في كندا “ستيفان هاندفيلد”، التعليق على طبيعة الإتهامات الموجهة لفنان الجزائري، وقال بأنه لم يكن يعرف أن موكله موجود في الجزائر، حسب ذات المصدر.

ومن جهته، قال مدير أعمال مغني الراب الجزائري، “رباح ايت اويحيا”، أن “سمير سليماني” واجه بعض المشاكل، واضطر لمغادرة كندا قبل أسابيع.

وأضاف ذات المتحدث، أن أعمال “إنيما” الموسيقية ستستمر، وسوف يصدر أغنية قريبا، حسب “راديو كندا” الدولي.

وأورد ذات المصدر، أن “سمير سليماني” وصل إلى كندا منذ أن كان يبلغ الـ 11 عاما، وهو غير حاصل على الجنسية الكندية.