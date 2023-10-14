 فرانس برس: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع الكيان الصهيوني

قررت المملكة العربية السعودية تعليق محادثات التطبيع مع الكيان الصهيوني. على خلفية الحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة. حسب ما أفاد مصدر مقرب من الحكومة السعودية لوكالة فرانس برس.

وقال المسؤول السعوديّ المطلع على المفاوضات إنّ “المملكة العربية السعودية قررت تعليق المحادثات. حول التطبيع المحتمل وأبلغت ذلك للمسؤولين الأميركيين” الذين يقومون برعاية المباحثات.

وكانت السعودية قطعت شوطا كبيرا في مفاوضات مستمرة منذ أشهر للتوصل إلى تطبيع تاريخي. مع الدولة العبرية برعاية أميركية.

كما وجاء الهجوم وغير المسبوق الذي شنّه مقاتلو حركة حماس على إسرائيل السبت الماضي وما تلاه من ضربات صهيونية. مكثفة على قطاع غزة ليُعقّد الإعلان عن تطبيع مرتقب.

ومنذ ذاك، ندّدت السعودية في عدة بيانات بالسياسة الصهيونية. التي أدت لاندلاع المواجهة.

وأكّدت الرياض في أول ردّ فعل لها على هجوم حماس. أنه “نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته”.

كما أكّدت رفضها دعوات “التهجير القسري” للفلسطينيين من قطاع غزة وندّدت باستمرار استهداف إسرائيل “للمدنيين العزّل”.. في بيان هو الأشد لهجة منذ اندلاع الحرب.

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وقبل هجوم حركة حماس، كانت السعودية وإسرائيل قريبتان من التطبيع.

والشهر الماضي، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمحطة “فوكس نيوز” إنّه “يقترب كلّ يوم أكثر فأكثر”.

فيما أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من على منبر الأمم المتحدة أنّ بلاده على “عتبة” إقامة علاقات مع السعودية.

وتابع “مثل هذا السلام سيقطع شوطا طويلا نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. وسيشجع الدول العربية الأخرى على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل”.

وأكّد ولي العهد السعودي الثلاثاء للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن “المملكة مستمرة في وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني”، موضحا أنه يعمل على منع “اتّساع” نطاق النزاع.