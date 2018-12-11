“فرانس فوتبول”: “تاهرات.. من عامل في البنك إلى مدافع قوي”

سلّطت مجلة “فرانس فوتبول” الضوء على صمام دفاع الخضر “مهدي تاهرات” لاعب نادي “لانس” الفرنسي، وكشفت العديد من الأمور عن حياته الشخصية.

وقال تاهرات في تصريحات للمجلة الفرنسية: “لم تكن لدي الفرصة في دخول أي مركز تكوين من أجل ممارسة كرة القدم”.

وأضاف: “بما أن أبي كان عاملا في بنك “BNP” كنت أركز على الدراسة، حيث كنت أريد الحصول على شهادة ليسانس في البنك المحاسبة والتأمين”.

وتابع: “كنت أحمل دائما معي حقيبتي الخاصة من أجل لعب كرة القدم بعد نهاية الدوام، وكانت أيام طويلة جدا، كنت أريد المواصلة من أجل الحصول على شهادة الماستر لكنني توقفت قبل أن أقوم بدفع مذكرة التخرج لأن نادي ليل اتصل بي”.

وختم كلامه: “قلت في نفسي إذا لم أنجح مع ليل سأعود لأكمل دراستي، والآن والدي هو من يتكلف بأمور المحاسبة الخاصة بي”.