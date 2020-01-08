“فرانس فوتبول” تتجاهل “عطال”

تجاهلت مجلة “فرانس فوتبول” النجم الدولي الجزائري “يوسف عطال” عندما وضعت التشكيلة المثالية لفريق “نيس” خلال العشرية الآخيرة.

الحساب الرسمي لفرانس فوتبول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر أمسية اليوم الأربعاء تشكيلة “نيس” المثالية خلال العشر سنوات الآخيرة.

التشكيلة لم تضم اسم الظهير الأيمن للخضر رغم تألقه الموسم الماضي وكذا بداية هذا الموسم بألوان “نيس” حيث تم اختيار “بيريرا” في منصب الظهير الأيمن.

وتواجد العديد من النجوم في التشكيلة المثالية لنيس خلال العشرية الآخيرة على غرار النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي وكذا الساحر حاتم بن عرفة.