فرانس فوتبول تتسائل:”هل يقهر محرز ماني ؟

نشر موقع “فرانس فوتبول” اليوم الجمعة تقريرا مطولا حول النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “رياض محرز”.

وأحقيته من عدمها في التتويج بالكرة الذهبية الإفريقية لسنة 2019 خاصة في ظل تألق النجم الدولي السنغالي لفريق ليفربول “ساديو ماني”.

وعنون الموقع المقال بالتسائل التالي:”رياض محرز.. هل يستطيع قهر ساديو ماني والتتويج بالكرة الذهبية 2019 لأفضل لاعب إفريقي”.

ولخص المقال أبرز العوامل التي تُرجح كفة نجم الخضر من بينها تتويجه القاري وكذا الرباعية التاريخية التي حققها مع السيتي.