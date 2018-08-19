“فرانس فوتبول” تسخر من “رابح ماجر”!

سخرت أسبوعية “فرانس فوتبول” من الناخب الوطني السابق، رابح ماجر، عند إعدادها لتقرير مُتعلق بأغرب الندوات الصحفية في السنوات الماضية.

وإستحضر الفرنسيون مشهد “taisez vous” الشهير، وإنفجاره في وجه الزميل، معمر جبور خلال ندوة صحفية تلت أحد وديات “مُحاربي الصحراء”.

وأبدت “فرانس فوتبول” دهشتها من ردة فعل أسطورة “بورتو”، خاصة وأن ثورته جاءت بعد سؤال كان مُوجها بالأساس لـ”رياض محرز”.

وتواجد صاحب الكعب الذهبي في “top5” رفقة العديد من الأسماء العالمية مثل الأسطورة “دييغو مارادونا” والإيطالين “جيوفاني تراباتوني” و”جينارو غاتوزو”.