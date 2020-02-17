“فرانس فوتبول” تشيد بـ “سليماني”

يواصل النجم الجزائري إسلام سليماني صنع الحدث في فرنسا بعد أن تم اختياره في التشكيلة المثالية للجولة الـ 25 من الليغ 1.

ويبصم لاعب “موناكو” على موسم كبير مع نادي “الإماراة”، بتسجيله 9 أهداف ومنح زملائه 8 تمريرات حاسمة.

كما أنه سجل لأول مرة في 3 مباريات متتالية في الدوري الفرنسي مع نادي “موناكو”.

وأشادت مجلة “فرانس فوتبول” بالنجم الجزائري الذي عرف كيف يعيد نفسه للواجهة بعد أن تم اختياره من بين الأفضل للجولة الـ 25.

يذكر أن “السوبر سليم” منح فريقه 6 نقاط في آخر مباراتين بعد أن سجل هدف الفوز أمام “أميان” في الثواني الأخيرة، وسجل هدف المباراة الوحيد لفريقه أمام “مونبوليي”.