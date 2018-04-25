فرانس فوتبول تعتذر لـ “إنيستا”: “أنت الأجدر بالكرة الذهبية من ميسي” !!

قدمت مجلة “فرانس فوتبول” إعتذاراتها للنجم الإسباني “أندريس إنيستا” بعد عدم حصوله على جائزة افضل لاعب في العالم سنة 2010 التي فاز بها “ليونيل ميسي”، في مقال تم نشره في المجلة الفرنسية.

وقال رئيس تحرير المجلة: “إنيستا من أعظم اللاعبين الذي لم يتوجوا بجائزة أفضل لاعب في العالم”.

وأضاف: “كان يستحق الجائزة أكثر من ميسي عام 2010، ومن المحزن عدم فوزه بها”.

وتابع:”من دون إنيستا.. ميسي كان سيعاني كثيرا في برشلونة، دون شك تفضيله للآخرين على نفسه هو من حرمه من هذه الجائزة”.

وجاء هذا المقال كنوع من التكريم الخاص لنجم برشلونة الذي سيغادر الفريق في نهاية الموسم.