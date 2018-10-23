“فرانس فوتبول” تكشف عن قيمة بيع وشراء “المباريات” في البطولة !

كشفت مجلة “فرانس فوتبول” عن قيمة بيع وشراء “المباريات” في البطولة الوطنية سواءً في الرابطة الأولى أو الثانية.

وأكدت ذات المصادر الفرنسية، أنّ الفوز خارج الديار يتطلب دفع 58500 أورو أي ما يعادل مليار و 200 مليون سنتيم !!

أما التعادل خارج الديار، فيتطلب دفع 14500 أورو أي ما يعادل 300 مليون سنتيم، أما الحصول على ضربة جزاء خارج الديار فالمبلغ يتراوح ما بين 7 آلاف إلى 14 ألف أورو أي ما بين 147 مليون إلى 300 مليون سنتيم.

وبالنسبة للرابطة الثانية، فالأمور معقدة أكثر ويبدأ ترتيب المباريات منذ مباريات الذهاب، فالفوز بمباراة خارج الديار في مباراة الذهاب يتطلب دفع 6 آلاف إلى 7 آلاف أورو اي ما يعادل 126 مليون سنتيم إلى 147 مليون سنتيم.

أما في مرحلة العودة فالفوز خارج الديار يتطلب دفع 29 ألف أورو أي ما يعادل 60 مليون سنتيم والتعادل خارج الديار يتطلب دفع 7 آلاف أورو اي ما يعادل 147 مليون سنتيم.

وبخصوص ضربات الجزاء، فالحصول عليها في مرحلة الذهاب يعني دفع 3700 أورو أي ما يعادل 77 مليون سنتيم.

والحصول على ركلة جزاء في مباراة العودة يتطلب دفع 7آلاف أورو اي ما يعادل 147 مليون سنتيم.