فرانس فوتبول تكشف قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023

كشفت مجلة فرالنس فوتبول الفرنسية، اليوم الأربعاء، القائمة الموسعة للاعبين المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية لسنة 2023.

وضمت هذه القائمة أبرز نجوم الكرة العالمية، يتصدرهم الثلاثي، ليونيل ميسي، كيليان مبابي، وكريم بن زيمة.

كما سجل عدة لاعبين أفارقة تواجدهم ضمن هذه القائمة الموسعة على غرار المصري محمد صلاح، المغربي يسين بونو، والنيجيري فيكتور أوسيمين، والكاميروني أندري اونانا.

من جهة أخرى غابت عدة أسماء عن هذه القائمة، على غرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والدولي الجزائري رياض محرز، وغيرهم.