فرانس فوتبول تكشف ميزانية ضخمة لإتحاد العاصمة سنة 2015 !

الرياضة
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فرانس فوتبول تكشف ميزانية ضخمة لإتحاد العاصمة سنة 2015 !
بقلم يونس رزيق

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن الميزانية الضخمة التي صرفتها إدارة إتحاد العاصمة سنة 2015، والتي قدرت بـ6.5 مليون أورو، ما يعادل 130 مليار سنتيم.

وإعتبرت المجلية الفرنسية أن المبلغ يعتبر هائلا مقارنة بتكاليف التكوين التي تعتبر 5 مرات أقل من الميزانية التي صرفتها الإدارة العاصمية.

وكان فريق سوسطارة قد توج بلقب البطولة موسم 2015، بالإضافة إلى وصوله إلى نهائي رابطة أبطال إفريقيا التي خسرها أمام تي بي مازامبي الكونغولي.


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التعليقات (1)

  • djamel

    واش دخل الفرنسيين في الاتحاد، ليحاسب القطريون و العرب الخليفي على ما أنفقه غلى البياسجي من دون الوصول الى نهائي رابطة أبطال أوروبا.

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