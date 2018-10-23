فرانس فوتبول تكشف ميزانية ضخمة لإتحاد العاصمة سنة 2015 !

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن الميزانية الضخمة التي صرفتها إدارة إتحاد العاصمة سنة 2015، والتي قدرت بـ6.5 مليون أورو، ما يعادل 130 مليار سنتيم.

وإعتبرت المجلية الفرنسية أن المبلغ يعتبر هائلا مقارنة بتكاليف التكوين التي تعتبر 5 مرات أقل من الميزانية التي صرفتها الإدارة العاصمية.

وكان فريق سوسطارة قد توج بلقب البطولة موسم 2015، بالإضافة إلى وصوله إلى نهائي رابطة أبطال إفريقيا التي خسرها أمام تي بي مازامبي الكونغولي.