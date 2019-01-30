“فرانس فوتبول” تُشيد بتصرف “بلماضي” في قضية “عوار” !

أشادت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، بتصرف الناخب الوطني “جمال بلماضي” الذي التقى وبصفة رسمية مع “حسام عوار”.

الناخب الوطني كان ذكيا في قضية “عوار” حسب ما ذكرته المجلة الفرنسية، وطرح مشروعه كاملا على نجم “ليون”.

وكشف له أيضا ماذا يمكنه أن يقدم للمنتخب الوطني الجزائري دون أن يضغط عليه في اختيار البلد الذي يريد تمثيله.

وأكد مجلة “فرانس فوتبول” أن خير الدين زطشي كان حاضرا في الاجتماع، ولم يمنح لـ “عوار” مهلة من أجل حسم مصيره.

بل أكد له أن أبواب الخضر مفتوحة له وذلك من أجل عدم الضغط على اللاعب أو على محيطه أيضا.

ولا يريد كل من “بلماضي” و “زطشي” تكرار سيناريو “فقير” مع “حسام عوار”.