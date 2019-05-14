“فرانس فوتبول” تُشيد بـ “عطال”

أشادت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء بالنجم الجزائري “يوسف عطال” الذي تألق هذا الموسم في “الليغ 1”.

ووصفت “فرانس فوتبول” في تقرير لها الجزائري بـ “إكتشاف الموسم” في الدوري الفرنسي مؤكدة أنه لا أحد توقع له هذا النجاح.

حيث أن قيمته تضاعفت بنسبة 500% مقارنة بما كان عليه في الصائفة الماضية.

كما أن اللاعب السابق لنادي “بارادو” لديه الكثير ليقدمه في المستقبل خاصة أنه لا يكل ولا يمل فوق أرضية الميدان ويمنح الكثير من الحلول الهجومية.

ويكفي أنه سجل 6 أهداف في أول موسم له في الدوري الفرنسي كما أن إنطلاقته كالسهم قد تجعل مسيرته أفضل.