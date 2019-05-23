“فرانس فوتبول” تُلمّح لإمكانية عودة الثلاثي الجزائري للدوري الفرنسي !

كشفت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، أن الثلاثي الجزائري “ياسين براهيمي”، “أدم أوناس” و”رياض بودبوز” في طريقهم للعودة إلى الليغ 1.

البداية مع “ياسين براهيمي” الذي مطلوب بقوة من طرف نادي “أولمبيك مارسيليا” بالرغم من وجود عروض آخرى للنجم الجزائري الذي فضل مغادرة “بورتو” والذهاب في تحدي جديد.

في نفس السياق، الأندية الفرنسية لا تزال مهتمة بصانع ألعاب “سيلتا فيغو”، “رياض بودبوز”، الذي كان مطلوبا في وقت سابق من نادي “نيس”، غير أن العائق كان يكمن في قيمة الصفقة.

أما الجزائري الآخر، “أدم أوناس” والذي لم يفرض نفسه في تشكيلة “أنشلوتي” يريد تغيير الأجواء، وعدد من الأندية مهتمة بخدماته، غير أن “موناكو” مهتم به هو الآخر وقد يتقدم بعرض رسمي.