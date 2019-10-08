“فرانس فوتبول”: “سليماني يتحدى الجميع” !

أشادت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية بالنجم الجزائري “إسلام سليماني” لاعب نادي “موناكو” والذي بات حديث العام والخاص.

وفي تقرير مطول نشرته المجلة الفرنسية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أكدت أن “السوبر سليم” هو مثال للاعب الجزائري.

فهو لم يتلقى التكوين اللازم في بداياته لكن كان لديه “حلم” وهو ما دفع لبذل الكثير من الجهد حتى يستطيع تحقيقه.

فقد شارك في الدوري البرتغالي، الإنجليزي، التركي والآن الدوري الفرنسي وشارك في المونديال وتوج بكأس إفريقيا.

وجاء في ذات التقرير، أن الجميع أصيب بالحيرة بعد تعاقد “موناكو” مع اللاعب، لكنه رد على منتقديه وتحدى الجميع وأكد أنه أفضل صفقة للفريق.