“فرانس فوتبول”: “لهذا السبب محرز ضمن قائمة المرشحين للبالون دور” !

كشفت مجلة “فرانس فوتبول” عن السبب الذي جعل “رياض محرز” ضمن قائمة المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية.

ونشرت المجلة الفرنسية في عددها الصادر أمس الثلاثاء: “محرز هو لاعب استثنائي وهو جوكر حقيقي لغوارديولا”.

وجاء أيضا: “محرز نجح في كسب ثقة المدرب الإسباني هو لاعب ليس مثل باقي المهاجمين”.

في حين أضافت المجلة الفرنسية: “سيبقى رياض القائد التاريخي لمنتخب بلاده المتوج بكأس إفريقيا 2019”.

ونشرت المجلة الفرنسية إحصائيات خاصة بـ “رياض محرز” الذي شارك في 174 مباراة في الدوري الإنجليزي منذ 2014.