فرانشيسكو شالو:” تمكنا من كسر عقدة مباريات الداربي”

ثمن المدرب البرتغالي لفريق بارادو فرانشيسكو شالو الفوز الذي حققه أشباله يوم أمس السبت أمام نادي نصر حسين داي في إطار تسوية رزنامة الجولة الـ24 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

وتمكن فريق بارادو من تقليص الفارق إلى نقطة واحدة عن المتصدر إتحاد العاصمة، قبل 4 جولات عن إسدال ستار مجريات البطولة المحترفة.

ونشط المدرب البرتغالي ندوة صحفية بعد نهاية المباراة قال فيها: “أنا جد سعيد بهذا الفوز الذي يعتبر تكملة للنتائج الإيجابية التي حققناها من قبل، كما أنه يدخل في إطار لقاء الداربي، وهو الشبح الذي يعاني منه نادي بارادو في الداربيات، والأمر الذي أسعدني أكثر أننا فزنا بالآداء والنتيجة”