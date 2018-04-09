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فرانك بومان يطالب بلفوضيل بتصحيح أخطائه

الرياضة
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فرانك بومان يطالب بلفوضيل بتصحيح أخطائه
بقلم كريم.تيغرمت

أكد المدير الرياضي لفيردر بريمن الألماني، فرانك بومان، أنه يتوجب على مهاجمه الجزائري، إسحاق بلفوضيل، التقليل من أخطائه الهجومية، ليكون أكثر فعالية.

وصرح فرانك بومان للصحافة الألمانية: “بلفوضيل، يلعب باندفاع كبير في الهجوم، ما يجعله يرتكب أخطاء غير ضرورية على دفاع الخصم”.

وأضاف: “صحيح أنه من الجيد إظهار وجودنا على أرضية الملعب، لكن دون المبالغة في ذلك، ومنح أخطاء لدفاع الفريق المنافس”.

وتابع: “إسحاق، يحتاج إلى إدراك الوقت المناسب للدخول في الصراعات الثنائية، ومتى يتعين عليه الإبتعاد عن ذلك”.

وأردف فرانك بومان: “هذه ليست بالأخطاء الكبيرة، ويمكن تصحيحها، كما أنها لا تنفي حقيقة أن بلفوضيل، يفوز بالكثير من الكرات المهمة في الصراعات الثنائية”.

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