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فرانك دوما: ” أساند ملال مهما كان الأمر الذي قام به”

الرياضة
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فرانك دوما: ” أساند ملال مهما كان الأمر الذي قام به”
بقلم يونس رزيق

تحدث المدرب الألماني لفريق شبيبة القبائل فرانك دوما عن الأحداث التي عقبت تأجيل مواجهة الكلاسيكو بين إتحاد العاصمة والشبيبة إلى يوم الجمعة القادم.

ونشط فرانك دوما ندوة صحفية ظهيرة اليوم الأربعاء بمقر النادي أين تحدث عن قرار تأجيل هذه المباراة قائلا:

“ما أقلقني أن الرابطة قامت بالتغيير دون اي سبب يذكر ..يمكن ان يكون سبب التغيير هو أن يسترجع إتحاد العاصمة مصابيه ”

وأضاف: “لو إجتمع رؤساء النوادي من أجل الحديث كانو قادرين على الخروج بفكرة، الجميع يطالبون الأندية بالتحلي بالإحترافية، لكن على الجميع أن يكون محترف”.


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