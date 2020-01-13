“فرانك دوما” يتفق رسميا مع إدارة هذا الفريق!

إتفق المدرب الفرنسي فرانك دوما رسميا مع إدارة فريق شباب بلوزداد للإشراف على العارضة الفنية خلفا للمدرب السابق عبد القادر عمراني.

وكان المدرب الفرنسي في مفاوضات متقدمة مع المدير الرياضي لفريق مولودية الجزائر فؤاد صخري، إلا أنه إختار تدريب فريق شباب بلوزداد بسبب الإستقرار الإداري.

وسبق للمدرب الفرنسي وأن أشرف على العارضة الفنية لفريق شبيبة القبائل الموسم الماضي، بالإضافة إلى فريق أهلي برج بوعريريج، ليخلف المدرب عبد القادر عمراني في مرحلة الإياب مع فريق شباب بلوزداد الذي توج باللقب الرمزي كبطل شتوي للبطولة.