فرانك كيسي: “تحدثت مع محرز عن “كان” كوت ديفوار”

كشف النجم الإيفواري، فرانك كيسي، لاعب نادي الأهلي السعودي، عن حديث جمعه بزميله في الفريق، الدولي الجزائري رياض محرز، بخصوص “كان” كوت ديفوار.

وصرح كيسي، في هذا الخصوص، خلال ندوة صحفية: ” هناك بعض زملائي في الفريق، الذين تحدثت معهم عن “الكان”، على غرار ادوار ميندي، ورياض محرز”.

كما أضاف النجم الإيفواري: “هم زملائي في الفريق، لكن هذه المنافسة تعني منتخباتنا، وسنرى من سيتوج بهذه البطولة”.

يذكر أن النجم فرانك كيسي، ومنتخبه ساحل العاج، منظم هذه الطبعة، يخوضون نهائيات أمم إفريقيا ضمن المجموعة الأولى إلى جانب كل من نيجيريا، غينيا الاستوائية، وغينيا بيساو.