فرتول:”هكذا رفض روراوة جلب بلماضي لخلافة حاليلوزيتش”

الرياضة
  • -
  • 0
فرتول:”هكذا رفض روراوة جلب بلماضي لخلافة حاليلوزيتش” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

كشفت رئيسة اللجنة الوطنية لتطوير كرة القدم النسوية “راضية فرتول” كيف رفض الرئيس السابق للفاف “محمد روراوة” جلب “بلماضي” لتدريب الخضر.

وقالت “فرتول” في حوار مُطول مع “كوورة العربي”:”سأعود بكم قليلا إلى الوراء، حينما استقال حاليلوزيتش من تدريب المنتخب، أجرينا اجتماعا لاختيار خليفته، وعرض علينا روراوة سيرا ذاتية لأربعة مدربين أجانب”.

وأضافت:”حينما أحيلت لي الكلمة اقترحت اسم بلماضي، لأنني كنت أراه الخيار الأنسب، خاصة وأنه شاب ذو شخصية قوية، ويعرف عقلية المحلي أو المحترف بالخارج ويجيد لغة الحوار”.

وختمت:”نظرة روراوة آنذاك وبعض الأعضاء كانت مخالفة، وقالوا إنه من الممكن الاستنجاد به مستقبلا وليس في ذلك الوقت”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=720647

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com