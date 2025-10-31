فرتول: “الطموح المقبل لسيدات الخضر هو بلوغ نصف نهائي “الكان” والتأهل للمونديال”

أوضحت المدربة السابقة للمنتخب الوطني سيدات، راضية فرتول، بأن الطموح المقبل لسيدات المنتخب الوطني، بلوغ المربع الذهبي لـ”الكان”، والتأهل لكأس العالم للسيدات.

وصرحت فرتول، اليوم الجمعة، للاذاعة الوطنية: “بعد تأهلها في الطبعة الماضية للدور الثاني من كأس أمم إفريقيا، طموحنا في الطبعة المقبلة هو بلوغ المربع الذهبي، والتأهل لبطولة كأس العالم”.

كما أضافت: “نطمح للتأهل إلى بطولة كأس العالم، ونملك فرصة كبيرة من أجل تجسيد ذلك، بالنظر للمستوى، والثقة التي يتحلى بها منتخبنا”.

وتابعت راضية فرتول: “”الكان” المقبلة فرصة كبيرة لمنتخبنا من أجل تحقيق هذا الحلم، كونها ستجرى بمشاركة 12 منتخب، في غياب عدة منتخبات قوية مثل الكاميرون، مالي، وكوت ديفوار”.