فرتول: “تأهل سيدات المنتخب المنتخب الوطني لـ”الكان” انجاز مهم”
بقلم كريم تيغرمت
ثمّنت المدربة السابقة للمنتخب الوطني للسيدات، راضية فرتول، تأهل سيدات الخضر، لنهائيات كأس أمم إفريقيا، معتبرة اياه انجاز مهم.
وصرحت راضية فرتول، اليوم الجمعة، للاذاعة الوطنية: “اولا أهنئ الجزائر بصفة عامة، على تأهل سيدات المنتخب الوطني لنهائيات كأس أمم إفريقيا”.
كما أضاف: “كل طاقم المنتخب الوطني قاموا بعمل كبير لمدة كبيرة، سواء لاعبات، المدرب، ومختلف الأطقم من أجل تحقيق هذا التأهل”.
وأردفت: “المدرب بن ستيتي، قام بعمل كبير مع طاقمه من أجل تجسيد فلسفته، وخلق انسجام كبير بين اللاعبات”.
وتابعت راضية بن ستيت: “لأول مرة الجزائر تفوز عل الكاميرون ذهابا، وايبا، وتأهلت مرتين على التوالي لنهائيات “الكان” وهذا يعتبر انجاز كبير، ويدل على العمل الكبير المنجز”.
