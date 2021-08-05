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الرياضة

فرتول تحدد أهداف المنتخب الوطني النسوي

بقلم كريم.تيغرمت
فرتول تحدد أهداف المنتخب الوطني النسوي
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تحدث ندرب المنتخب الوطني النسوي، راضية فرتول عن مشاركة سيدات الخضر في بطولة كأس العرب للسيدات، والأهداف المسطرة للمنتخب الوطني.

وصرحت فرتول، للموقع الرسمي للفاف: “التربصات الأخيرة التي أجريناها جرت في أحسن الظروف، وسمحت لنا بمعاينة العديد من اللاعبات”.

وأضافت: “البطولة العربية هي مرحلة تحضير بالنسبة لمنتخبنا الوطني، لبلوغ الهدف الرئيسي المتمثل في التأهل لكأس أمم إفريقيا 2022”.

يذكر أن قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات (سيدات)، وضعت سيدات الخضر في المجموعة الثانية إلى جانب كل من منتخبي فلسطين، والأردن.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=968914
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