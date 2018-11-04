فرتول تكشف قائمة الـ24 لاعبة المعنية بنهائيات كان 2018

كشفت رادية فرتول، مدربة المنتخب الوطني النسوي، عن قائمة اللاعبات المعنيات بنهائيات أمم أفريقيا 2018 والمقررة بغانا.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، أن التشكيلة الوطنية ستسافر، إلى مدينة ساحل العاج، لخوض آخر تربص تحضيري لها، ما بين 4 إلى 12 نوفمبر.

وبعد انتهاء هذا التربص، ستنتقل بعثة الخضر، إلى العاصمة الغانية أكرا، في الـ13 نوفمبر الجاري، للدخول في نهائيات أمم إفريقيا 2018.

يذكر أن المنتخب الوطني النسوي، يتواجد في المجموعة الأولى، في نهائيات كان 2018، إلى جانب البلد المنظم غانا، الكامرون، ومالي.

وضمت تشكيلة المنتخب الوطني النسوي، المشاركة في نهائيات أمم أفريقيا 2018، المقررة في الفترة ما بين 17 نوفمبر إلى 01 ديسمبر، كل من: