فرتول تكشف قائمة اللاعبات المعنيات بمواجهتي جنوب افريقيا

كشفت مدربة المنتخب الوطني النسوي راضية فرتول عن قائمة اللاّعبات المعنيات بمواجهتي جنوب افريقيا لحساب تصفيات كأس أمم افريقيا.

وفي هذا السياق، ضمت القائمة التي كشفت عنها فرتول تحسبا لهاتين المواحهتين 23 لاعبة.

كما سيلعب لقاء الذهاب يوم 18 من شهر فيفري الجاري بجنوب افريقيا.

في حين سيجرى لقاء العودة بملعب عمر حمادي ببولوغين يوم 23 من ذات الشهر.

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الفاف تنهي مهام عامر شفيق من على رأس المديرية الفنية الوطنية

كما قرر المكتب الفيدرالي لـ(الفاف)، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأحد، انهاء مهام المدير الفني الوطني عامر شفيق.

وكشفت الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي عن انهاء مهام عامر شفيق، ومساعده عبد الكريم بن عودة.

كما أعلنت الفاف، من خلال ذات البيان، عن تعيين توفيق قريشي، على رأس المديرية الفنية الوطنية لكرة القدم مؤقتا.

وقرر المكتب الفيدرالي، اطلاق دعوة لتقديم طلبات الترشح لضغل منصب مدير فني وطني، في أجل لا يتعدى 28 فيفيري الجاري

ومن جهة أخرى، تم نعيين عبد الكريم بيرة، مديرا للمنتخبات الوطنية، ونور الدين ولد علي، مدربا لمنتخب أقل من 23 عاما.

منتخب أقل من 18 عاما لتمثيل الجزائر في ألعاب البحر المتوسط