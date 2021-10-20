فرتول: “سندخل مواجهة السودان بكل عزيمة للعودة بالفوز”

أكدت مدربة المنتخب الوطني النسوي، راضية فرتول، عزمها رفقة لاعباتها، على تحقيق الفوز في المبارتين اللتين ستجمعهما بمنتخب السودان ضمن تصفيات الكان.

وصرحت فرتول، للموقع الرسمي للفاف: “كانت لنا فرصة معاينة منافسنا المقبل منتخب السودان، في عدة مناسبات تحسبا للمواجهة التي ستجمعنا”.

وأضافت مدربة المنتخب النسوي: “نسعى لمنح كل المعلومات اللازمة للاعبات، على امل استغلالها في مواجهتنا المقبلة”.

وتابعة راضية فرتول: “سندخل هذه التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، بكل عزيمة واصرار، للفوز بالمقابلتين”.

يذكر أن المنتخب الوطني النسوي، سيواجه نظيره السوداني، ضمن الدور الأول من تصفيات كأس أمم إفريقيا

طالع أيضا