فرتول: “قرار الكاف بتأجيل مباراة السودان كان متوقعا ومن شأنه أن يؤثر علينا”

تحدثت مدربة المنتخب الوطني للسيدات، راضية فرتول، عن تأجيل الكاف، مباراتهم أمام منتخب السودان، موضحة مدى تأثير ذلك على سيدات الخضر.

وصرحت فرتول، للموقع الرسمي للفاف: “قرار الكاف بتأجيل مباراة العودة أمام السودان كان متوقعا، بالنظر للوضع الأمني هنا في السودان”

وأضافت: “من الناحية النفسية هذا القرار لا يأثر على منتخبنا، لكن سيكون له تأثير من ناحية البرمجة، كونه لم يتم تحديد التاريخ الجديد لخوض هذه المباراة، كما من الممكن نقلها خارج السودان”.

وتابعت راضية فرتول: “تبقى لنا تاريخ واحد للفيفا نهاية شهر نوفمبر، قبل مواجهة منتخب جنوب افريقيا، وإذا تم برمجة مباراة السودان خلال هذا التاريخ، سيؤثر ذلك على برنامجنا التحضيري، كوننا برمجنا مباريات ودية تحضيرية في هذا التاريخ”.