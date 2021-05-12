فرتول: “قرعة “الكان” وضعتنا في مواجهة صعبة لكنها ليست مستحيلة”

أبدت مدربة المنتخب الوطني للسيدات، راضية فرتول رأيها بخصوص قرعة تصفيات “كان 2022″، والمنافسين المقبلين لسيدات الخضر.

وصرحت فرتول، لموقع “الفاف”: “القرعة أوقعتنا في أمام في منافسة صعبة لكنها ليست مستحيلة، وسنفعل كل ما بوسعنا لضمان التأهل”.

وأضافت: “نشعر بالارتياح بعدما تعرفنا على موعد مباراتنا المقبلة، ما سيسمح لنا بوضع برنامج تحضيري خاص يتماشا مع هذه التواريخ”.

وأردفت: “سنحاول أولا تجاوز عقبة منتخب السودان في أول مباراة، وفي حال حققنا التأهل سنواجه خصم صعب اسمه جنوب افريقيا”

وتابعت راضبية فرتول: “أكثر ما يقلقني حاليا، وهو نقص المنافسة بالنسبة للاعبات، وهو ما علينا تداركه في أقرب وقت”.