فرتول: “قرعة “الكان” وضعتنا في مواجهة صعبة لكنها ليست مستحيلة”

الرياضة
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فرتول: “قرعة “الكان” وضعتنا في مواجهة صعبة لكنها ليست مستحيلة”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدت مدربة المنتخب الوطني للسيدات، راضية فرتول رأيها بخصوص قرعة تصفيات “كان 2022″، والمنافسين المقبلين لسيدات الخضر.

وصرحت فرتول، لموقع “الفاف”: “القرعة أوقعتنا في أمام في منافسة صعبة لكنها ليست مستحيلة، وسنفعل كل ما بوسعنا لضمان التأهل”.

وأضافت: “نشعر بالارتياح بعدما تعرفنا على موعد مباراتنا المقبلة، ما سيسمح لنا بوضع برنامج تحضيري خاص يتماشا مع هذه التواريخ”.

وأردفت: “سنحاول أولا تجاوز عقبة منتخب السودان في أول مباراة، وفي حال حققنا التأهل سنواجه خصم صعب اسمه جنوب افريقيا”

وتابعت راضبية فرتول: “أكثر ما يقلقني حاليا، وهو نقص المنافسة بالنسبة للاعبات، وهو ما علينا تداركه في أقرب وقت”.


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