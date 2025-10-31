فرتول: “كرة القدم النسوية المحلية في تطور ملحوظ”

تحدثت راضية فرتول، المدربة السابقة للمنتخب الوطني للسيدات، عن كرة القدم النسوية في الجزائر، مؤكدا بأنها في تطور ملحوظ.

وصرحت فرتول، في هذا الخصوص ، للإذاعة الوطنية: “الكرة النسوية المحلية في تطور، بفضل سياسة “الفاف”، التي وضعت مشروع واضح، بامكانيات، ومرافقة كبيرة لتطويره”.

كما أوضحت: “العقلية الجزائرية أصبحت فيها قابلية أكبر لمشاركة الفتيات في هذه الرياضية، مقارنة بالسابق”.

وتابعت راضية فرتول: “الفاف تركز على العمل القاعدي، بتواجد مدارس كروية لدى الفئات الصغرى للفتيات، ما يجعلنا نتوقع مستقبل أفضل لكرة القدم النسوية في الجزائر”.